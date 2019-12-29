После катастрофы с самолетом Bek Air в Казахстане запущены дополнительные рейсы

Авиакомпания Air Astana ввела пять дополнительных рейсов из Нур-Султана в Алма-Ату и обратно в период с 27 по 29 декабря.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Для пассажиров рейсов Bek Air, отмененных до 7 января включительно, авиакомпания Air Astana при наличии мест будет предлагать цену, не превышающую стоимость первоначального билета Bek Air», — указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что авиакомпания «продолжает вести работу по вводу дополнительных внутренних рейсов для того, чтобы помочь пассажирам отмененных рейсов Bek Air своевременно добраться до пункта назначения».

Ранее авиакомпания SCAT заявила о том, что будет оказывать помощь пассажирам Bek Air до 31 января 2020 года. Перевозка людей производится при наличии свободных мест, для ее оформления следует обращаться к представителям Bek Air. Помощь в транспортировке пассажиров Bek Air до 31 декабря также будет оказывать авиакомпания Qazaq air.

Кроме того, для пассажиров отмененных рейсов Bek Air организован дополнительный поезд, следующий из Нур-Султана в Алма-Ату.

Напомним, вылетевший в Нур-Султан самолет Fokker-100 с 95 пассажирами на борту рухнул в жилом секторе под Алма-Атой 27 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 15 человек.