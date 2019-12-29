Не менее девяти пленных отказались возвращаться с территории Украины в ЛНР

Луганск и Киев завершили первый этап обмена военнопленными, по меньшей мере девять человек отказались возвращаться в ЛНР.

Об этом сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева, передает «Интерфакс».

По ее словам, в данный момент Украине передали 25 человек, забрали 63. Девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР.

Двое пленных из списка Киева, в свою очередь, отказались возвращаться из ДНР на подконтрольную Украине территорию. «Мы местные, донецкие, нам там делать нечего, у нас семьи и дети здесь. В Украину не хотим возвращаться. Пробыли в заключении 16 месяцев. Но нам дали второй шанс, и мы остаемся здесь», — пояснила девушка, отказавшаяся ехать на Украину. Она добавила, что претензий к правоохранителям ДНР у нее нет.

В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями Украина должна передать Донбассу 120 пленных в обмен на 80 человек.

Напомним, сегодня, 29 декабря, начался первый за последние два года обмен военнопленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Украиной.