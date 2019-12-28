Жителю Анапы грозит до 20 лет тюрьмы за убийство соседей из-за громкой музыки

Краснодарский суд рассмотрит дело 54-летнего мужчины из Анапы, обвиняемого в двойном убийстве, пишет «Блокнот Краснодар».

Согласно версии следствия, в феврале текущего года мужчина повздорил со своими соседями в селе Супсех из-за громкой музыки и бросил к ним во двор камень, поскольку оппоненты отказались делать звук тише.

Соседи, сын и отец в возрасте 30 и 60 лет, пришли к нему во двор для выяснения отношений. Мужчина отлучился домой и вышел с охотничьим ружьем. Он выстрелил в голову старшему оппоненту. Его сын попытался отнять оружие, но получил выстрел в живот.

Стрелок вызвал скорую медицинскую помощь, но раненые скончались на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В суде он заявлял, что стрелял в порядке самообороны, пишет портал «Регион Онлайн».