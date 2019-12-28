В московский парк "Зарядье" привезли снег для новогоднего настроения

У входа в московский парк «Зарядье» насыпали сугробы снега и установили сибирские ели, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу парка. Там отметили, что это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы прочувствовали новогоднюю атмосферу.

«Мослента» со ссылкой на телеграм-канал директора парка Ивана Демидова уточняет, что снег искусственный.

Накануне главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что новогодние праздники в этом году в столице будут теплыми, но в первую декаду января ожидаются осадки, в том числе в виде снега.