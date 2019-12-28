Минздрав Забайкалья призовут к ответу за побег заключенных из психбольницы

27 декабря из читинской психиатрической больницы сбежали двое заключенных, находившихся на принудительном лечении, пишет «Интерфакс».

Мужчины в возрасте 27 и 24 лет сбежали из медучреждения уже второй раз. Ранее, 6 ноября, они уже осуществляли побег. Один из осужденных признан виновным по делу о воровстве, другой виновен в убийстве.

Прокуратура установила, что охрана в больнице осуществлялась собственными силами без привлечения специализированных организаций. Также учреждение не было оснащено необходимыми инженерно-техническими средствами охраны.

Главному врачу было внесено представление об устранении всех нарушений. Портал Zab.ru пишет, что ответственные лица в больнице были привлечены к дисциплинарной ответственности, а учреждение приступило к изысканию средств на организацию охранной работы.

В прокуратуре рассматривается вопрос о принятии мер в отношении Минздрава из-за повторного побега опасных пациентов в читинской больнице.