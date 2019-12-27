Заводчица крыс отказалась раздавать грызунов в канун новогодних праздников

Зоозащитники переживают, что грядущий год крысы приведет к тому, что некоторые граждане решат преподнести своим близким грызунов в качестве подарка, пишут «Такие дела».

Волонтер Анна из петербургского Фонда помощи брошенным крысам рассказала, что в 2008 году, символом которого также была крыса, активисты еле справились с количеством выброшенных грызунов. «Уже в январе по помойкам крыс собирали. Еще помню, как к моей подруге на праздник один мужчина пришел, подарил каждому по крысенку», — говорит зозащитница.

Активисты сообщества помощи диким крысам «ДикоRat» на своей странице в соцсети призывают отказаться от традиции дарить на праздники домашних животных, в том числе крыс. Чаще всего надоевших или преподнесенных в качестве нежеланного подарка питомцев выставляют в подъездах или рядом с мусорками во дворе.

Заводчица Светлана в разговоре с журналисткой пояснила, что в своем питомнике она отдает грызунов лишь совершеннолетним, а еще лучше, если у человека имеется поручительство от опытных людей. Не передаются грызуны и в одиночное содержание: хвостатому обязательно нужен «друг» своего пола. При передаче крысы составляется договор, но чаще всего Светлана действует по интуиции, понимая из разговора, насколько серьезно человек нацелен на содержание питомца.

При этом Светлана в сообществе своего питомника в соцсети объявила, что не отдаст ни одного крысенка накануне новогодних праздников. «Мы — не магазин сувенирной продукции с новогодней символикой», — пишет заводчица.