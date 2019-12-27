В Татарстане родители утверждают, что сын получил 19 переломов, катаясь с горки

В Татарстане правоохранители и органы опеки разбираются с ситуацией, в которой ребенок из многодетной семьи получил 19 переломов, пишет портал «Бизнес Online». Инцидент произошел в поселке Осиново Зеленодольского района.

Госпитализирован мальчик был еще в ноябре, но только сейчас он сам смог рассказать о произошедшем. В районной прокуратуре заявили, что травмы ребенку мог нанести молотком отчим.

Республиканское следственное управление СК подтверждает, что на теле несовершеннолетнего были обнаружены и травмы, полученные ранее. Сейчас специалисты ведомства проводят доследственную проверку, а прокуратура дала указание органам опеки изъять мальчика из семьи, а мать и отчима — лишить родительских прав, сообщает канал «Татарстан 24». Следствие установит, в каких условиях ребенок проживал в семье.

Мать пострадавшего утверждает, что сын получил травмы, катаясь с горки. Соседи показывают, что семья редко покидает квартиру.

Известно, что супруги воспитывают шесть детей, четверо из которых общие. Мать семейства сейчас вынашивает очередного ребенка.