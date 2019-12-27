В МВД разъяснили диапазон действия статьи о склонении к наркопотреблению

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о предложении силового ведомства установить повышенную уголовную ответственность за склонение к незаконному употреблению наркотических и психотропных веществ посредством интернета или СМИ.

Также уголовное наказание предлагают назначать тем, кто пропагандирует культивирование и оборот наркосодержащих растений, пишет ТАСС. Этими поправками предлагают дополнить статью 230.3 УК РФ.

Отдельно предлагается установить административную ответственность за иные формы пропаганды наркопотребления. Внести поправки предлагается в статью 6.13 КоАП РФ.

Ирина Волк уточнила, что действие поправок не будет распространятся на информацию, предназначенную для пациентов, которым медициной показаны наркотические медицинские прпепараты.

Законопроект с предложениями МВД вынесен на общественное обсуждение. В случае его принятия поправки могут вступить в силу в декабре 2020 года.