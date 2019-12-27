С сестер Хачатурян снимут электронные браслеты и не продлят им домашний арест

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и вернула его следствию, сообщает «Коммерсантъ».

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь нашел в деле технические нарушения УПК и предполагаемые ошибки в квалификации действий подозреваемых.

Следственный комитет планирует оспорить это решение у генпрокурора Юрия Чайки. При этом ведомство не будет продлевать девушкам меры пресечения, пишет АГН «Москва» со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

С января с девушек снимут обязанность не покидать место жительства в период с 21:00 до 7:00. Но при этом в силе останутся запреты на общение с участниками процесса и журналистами и по-прежнему девушки не в праве будут пользоваться телефоном и интернетом.

Адвокат Ярослав Пакулин подтвердил каналу «360», что с сестер будут сняты электронные браслеты, отслеживающие их местоположение.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло в июле 2018 года. Сразу после произошедшего были задержаны три его дочери в возрасте от 17 до 19 лет, которые не отрицали, что нанесли отцу удары ножом и молотком.

Позже в отношении Хачатуряна было возбуждено (и закрыто по причине его смерти) уголовное дело. Мужчину обвиняли в унижениях, истязаниях и сексуальном насилии в отношении собственных дочерей на протяжении нескольких лет.