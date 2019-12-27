Росстат спрогнозировал прирост населения РФ до 2035 года лишь за счет миграции

Росстат разработал пессимистичный, средний и оптимистичный прогнозы об изменениях численности населения до 2035 года. Во всех вариантах прогноза естественный прирост населения числится как отрицательный.

Согласно трем вариантам прогноза, прирост возможен только в случае увеличения миграционного потока, пишет РБК. Согласно первому прогнозу, численность населения РФ сократится с 146 миллионов до 134,2 миллиона человек, по второму — до 142,9 миллиона человек. И только в третьем случае при увеличении миграционного прироста до 386,8 тысячи человек при естественной убыли в 21,3 тысячи человек население России увеличится до 150 миллионов человек.

Также, согласно прогнозам Росстата, РФ не удастся достичь показателей по 80-летней продолжительности жизни к 2030 году, как этого требует президентский указ о национальных целях от 2018 года. В лучшем случае это число будет равно 79,7, а в худшем — 74,8 года.