Подрядчики, освоившие 825 млн на московских катках, остались скрытыми

Зимний новогодний досуг обойдется Москве в сумму более 1,7 миллиарда рублей, пишет РБК, ссылаясь на данные госзакупок.

561,7 миллиона вложены в украшения, в 304,1 миллиона обойдутся все городские концерты, ярмарки, 34,8 миллиона потратят на фейерверки и 20,2 миллиона — на подарки.

Почти 825 миллионов потратят на катки. При этом РБК отмечает, что подрядчики, занятые этой частью зимнего досуга москвичей, остались скрыты.

На новогодние забавы и украшения Москва в этом году потратила на 12% больше, чем в прошлом. В мэрии это объяснили увеличением числа праздничных площадок. Также источник в мэрии заявил, что массовые фестивали вроде «Путешествия в Рождество» приносят городу прибыль: один рубль, вложенный в мероприятие, за счет туристов приносит в казну Москвы 15 рублей.

Больше всего на оформление в это новогодье потратил Бабушкинский парк на окраине Москвы — 18,3 миллиона. Подрядчиком значительного числа работ по украшению города в праздник стало ООО «Инсталл-Профи», но большая часть контрактов на оформление осталась скрытой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие траты на новогодние увеселения в Москве вполне соответствуют доходам столицы. «Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", "Газпром-нефть" и так далее. По идее, доходы Москвы должны были бы сократиться, но они увеличились», — цитирует Пескова «Интерфакс».