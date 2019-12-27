До -1 градуса, мокрый снег и дефицит кислорода пообещали москвичам 27 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 27 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется в теплом секторе циклона, что обусловит облачную погоду и небольшой мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 27 декабря составит -1..+1, по области — -2..+3 градуса. Ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 85%.

По мнению специалистов, наибольшее негативное воздействие на здоровье метеочувствительных людей в этот день окажет выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха.