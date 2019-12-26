Занимавшаяся рок-н-роллом Катерина Тихонова вошла в совет по развитию спорта

Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента РФ, стала членом правительственного совета по спорту.

О назначении Тихоновой говорится в постановлении на сайте кабмина, на которое обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Отмечается, что всего в состав Совета при правительстве по развитию физической культуры и массового спорта вошли 28 человек, а возглавила его вице-премьер Ольга Голодец.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что в юности Катерина Тихонова, которая сейчас возглавляет Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие», более известный как «Иннопрактика», занималась акробатическим рок-н-роллом. В этом виде спорта она добилась определенных успехов: на чемпионате России 2014 года она вместе со своим партнером Иваном Климовым выиграла серебряные медали, а позднее была вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

СМИ неоднократно публиковали материалы, в которых Тихонову называли дочерью президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года Владимиру Путину задали вопрос о том, когда он признает свое родство с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой, однако президент уклонился от ответа.