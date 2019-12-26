Во всем столичном регионе введен "желтый" уровень опасности до субботы

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы до субботы, 28 декабря.

«В Москве погода потенциально опасна. Гололедица, период предупреждения – до 13:00 28 декабря. Местами туман, период предупреждения – с 21:00 26 декабря до 9:00 27 декабря», – приводит агентство «Москва» сообщение Гидрометцентра России.

В Подмосковье действуют такие же предупреждения на тот же период.

Sobesednik.ru писал о том, что москвичей предупредили о потенциально опасной погоде вечером в четверг и в течение пятницы.