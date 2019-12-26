В столице задержаны члены банды, обвиняемые в убийствах 7- и 11-летней давности

В Москве задержаны участники группировки, которым вменяются тяжкие преступления, совершенные в 2008 и 2012 годах.



Как сообщается на сайте СУ СКР по Москве, «в зависимости от роли каждого» мужчинам предъявлено обвинение по пунктам «а», «ж», «з», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений с целью скрыть другое преступление»).

По версии следствия, один из обвиняемых создал в Москве преступную группу для незаконного обогащения и совершения тяжких преступлений. В ноябре 2008 года члены банды убили предпринимателя и его водителя в центре Москвы, а в мае 2012 года напали на москвича 1967 года рождения, отобрав у него крупную сумму денег и избив до смерти.

«Несмотря на то, что преступления не были раскрыты по горячим следам, следствием непрерывно продолжалась работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователям ГСУ СК России по городу Москве совместно с ФСБ Москвы и Московской области, а также столичным уголовным розыском удалось установить и задержать троих лиц, причастных к совершению указанных преступлений», – указывается в сообщении СК.

Отмечается, что в ходе проведения более 15 обысков по месту жительства обвиняемых в Москве и других субъектах РФ было обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

В ближайшие часы следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных.