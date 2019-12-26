В Москве задержали сотрудницу банка, похитившую у пенсионерки 2 миллиона рублей

Полиция задержала москвичку, подозреваемую в нелегальном переводе средств со счета пенсионерки через мобильный банк.

Как пишет агентство «Москва», ранее в правоохранительные органы поступило заявление от 79-летней москвички. Полицейские установили, что сотрудница одного из банков в центре столицы подделала подпись пенсионерки и с помощью мобильного приложения совершила несколько незаконных переводов со счета заявительницы на счета третьих лиц. Материальный ущерб от действий злоумышленницы оценили в два миллиона рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Андропова задержали подозреваемую – 24-летнюю жительницу столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению», – приводится сообщение пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.