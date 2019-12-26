В Москве возбудили дело после обмана пенсионера экстрасенсами на 600 тыс. рублей

Столичная полиция завела уголовное дело после того, как лжеэкстрасенсы выманили у пенсионера более полумиллиона рублей.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

Сообщается, что в полицию обратился москвич 1950 года рождения. По его словам, в августе 2019 года он увидел по телевизору передачу об экстрасенсах, где указывались номера их телефонов. «Он очень заинтересовался работой одной из ясновидящих и перечислил через платежную систему 623 210 рублей для предсказания своего будущего, улучшения ауры и снятия порчи», — рассказали в полиции. Там добавили, что потерпевший «ожидаемого эффекта не получил», в связи с чем обратился в правоохранительные органы.

По факту инцидента 25 декабря было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.