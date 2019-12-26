В Испанию из Украины выслан коронованный Дедом Хасаном российский "вор в законе"

Украина экстрадировала в Испанию известного российского криминального авторитета по кличке Батыр Бухарский.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, в апреле 2019 года вор в законе нелегально проник на территорию Украины, о чем стало известно сотрудникам управления стратегических расследований Национальной полиции Киевской области.

Правоохранительные органы вычислили и задержали 48-летнего криминального авторитета, который является гражданином России и уроженцем Узбекистана. Его поместили в пункт временного пребывания для иностранцев. Во вторник, 24 декабря, он был выслан в Испанию.

По данным ведомства, Батыр Бухарский был коронован в 1998 году в Москве Дедом Хасаном и считался доверенным лицом еще одного вора в законе по кличке Япончик. С 2017 года он находился в международном розыске за совершение преступлений в Испании. Уточняется, что преступник наладил вместе с другими членами ОПГ схему по отмыванию полученных преступным путем средств с помощью покупки недвижимости.

Аслан Усоян, известный также под прозвищем Дед Хасан, был убит в Москве в январе 2013 года.