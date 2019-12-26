СК выясняет личность человека, чей скелет был найден в сумке в мытищинском лесу

Скелетированные останки человека, умершего около года назад, нашли в спортивной сумке в городском округе Мытищи.

Как передает агентство городских новостей «Москва», сумку со скелетом неизвестной жертвы обнаружили в среду, 25 декабря, в лесном массиве вблизи поселка Нагорное городского округа Мытищи.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Следователями было осмотрено место происшествия. Личность погибшего и возможные причины его смерти, наступившей, предварительно, около года назад, устанавливаются.