СК: обыски у спецкора "Новой" и академика РАН связаны с делом ЧВК "Е.Н.О.Т."

СК прокомментировал обыски, которые прошли у журналистки «Новой газеты» Юлии Полухиной и академика РАН Михаила Пальцева.

Напомним, ранее Sobesednik.ru со ссылкой на заявление редакции «Новой газеты» писал, что к специальному корреспонденту издания Юлии Полухиной пришли сотрудники СК по Краснодарскому краю вместе с бойцами СОБР, провели в ее доме обыск и увезли журналистку в неизвестном направлении. Газета предполагала, что следственные действия в квартире Полухиной связаны с ее материалами о незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса.

Позднее «Коммерсант» сообщил, что следователи также обыскали квартиру и загородный дом врача-патологоанатома и академика РАН Михаила Пальцева по делу частной военной компании «Е.Н.О.Т. корп.» (региональная общественная организация «Единые народные общинные товарищества»).

В настоящее время СК России официально объявил, что следственные действия у Полухиной и Пальцева связаны с одним и тем же расследованием.

Согласно официальному комментарию ведомства, в СК поступили сведения о том, что в квартире журналистки могут содержаться «предметы и документы, а также электронные носители информации, подтверждающие преступную деятельность вышеуказанных лиц [сотрудников ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» — прим. Sobesednik.ru]». Кроме того, по версии следствия, Полухина познакомила советника Пальцева с лидером ЧВК Романом Теленкевичем, а тот якобы выделил бойцов для помощи в разрешении конфликта между академиком и его соседом по участку в Туапсе Петром Супоневым.

Отмечается, что после обысков корреспондетку «Новой» увезли в управление МВД на Петровке, 38. Сейчас ее допрос завершается, после чего женщину отпустят, сообщили в СК.