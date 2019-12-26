Синоптики назвали "загадочным" прогноз на Новый год, пообещав москвичам снег

Метеорологи рассказали, какой, предположительно, может оказаться предстоящая новогодняя ночь в Москве.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 26 декабря, в столице ожидается облачная погода без осадков и с температурой воздуха до +2 градусов.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на и.о. директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные в мегаполисе и области будет наблюдаться понижение температуры. Так, 27 и 28 декабря днем будет около нуля, а в воскресенье, 29 декабря, — уже -3 градуса.

По словам метеоролога, в понедельник, 30 декабря, в Москве все еще будет морозно, а проходящий через центр России фронтальный раздел принесет в город осадки в виде снега и мокрого снега. При этом метеоусловия на следующие сутки, 31 декабря, и в новогоднюю ночь будут зависеть от того, как именно начнет развиваться ситуация в атмосфере накануне.

«Новогодняя ночь по-настоящему загадочная. Возможно все. На удивление прямо накануне нового года ожидаются сильные изменения, которые трудно уловить. Пока только намётки, завтра будет более определенный прогноз», — заявил Вильфанд.

Согласно одному из возможных вариантов развития событий, 31 декабря температура вырастет на 2-3 градуса, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, а затем в новогоднюю ночь начнется понижение температуры.