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Путин внес в ГД закон, запрещающий преследовать бизнесменов по статье УК об ОПС

Общество
14:41, 26 декабря 2019

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, выводящий бизнес из-под статьи о преступных сообществах.

Предложенная главой государства инициатива, которая опубликована на официальном сайте Госдумы, предполагает запрет уголовного преследования учредителей, руководителей и работников организации лишь по причине наличия организованной структуры.

«В судебно-следственной практике в последнее время наметилась тревожная тенденция... Положения названной статьи [210 УК РФ — прим. Sobesednik.ru] применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается также, что в настоящее время уголовная статья об ОПС, в которую предлагают внести изменения, «позволяет обходить запрет» и отправлять предпринимателей в СИЗО, а срок «возможного наказания в виде лишения свободы повышается до двадцати лет».

При этом в случае принятия закона бизнес все-таки смогут признавать ОПС, если он был заведомо создан для совершения преступлений.

Напомним, ранее не применять к предпринимателям статью о преступном сообществе президента просил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Теги: #Путин #Госдума

Рубрика: Общество

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