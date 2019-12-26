Половина россиян не пустили бы за свой новогодний стол ни одного из политиков

Каждый пятый россиянин заявил, что выпил бы в Новый год с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает DEITA.RU со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, социологи задали россиянам старше 18 лет вопрос о том, кого из российских политиков они пригласили бы за свой новогодний стол.

При этом большая часть (47%) опрошенных заявили, что в России нет такого политика, с которым они хотели бы выпить. Однако каждый пятый россиянин (22%) выбрал в качестве воображаемого новогоднего гостя президента Владимира Путина.

На втором месте оказался руководитель ЛДПР Владимир Жириновский (12%), далеко позади, но все же на третьем месте — председатель правительства России Дмитрий Медведев с 4% голосов.