Облачную погоду без осадков и до +2 градусов пообещали москвичам 26 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 26 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться во власти антициклона, что обусловит облачную погоду и отсутствие осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 26 декабря составит 0..+2, по области -2..+3 градуса. Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 м/с.

По мнению специалистов, наибольшее негативное воздействие на здоровье метеочувствительных людей в этот день окажет выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха. В группе риска окажутся граждане, страдающие сосудистыми нарушениями, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами.