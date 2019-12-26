Москвичей призвали "поддерживать друг друга" из-за гололедицы и тумана

Синоптики и ЦОДД предупредили жителей столицы о потенциально опасной погоде вечером в четверг и в течение пятницы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что к выходным температура воздуха в Москве и области начнет опускаться, в воскресенье, 29 декабря, составив -3 градуса.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение Росгидромета, в связи с похолоданием в столичном регионе в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные явления в виде гололедицы и тумана.

Синоптики объявили в городе «желтый» погодный уровень. «В Москве погода потенциально опасна. Гололедица, период предупреждения — до 13:00 28 декабря. Местами туман, период предупреждения — с 21:00 26 декабря до 9:00 27 декабря», — сказали в Гидрометцентре.

В свою очередь, ЦОДД призвал московских пешеходов и автолюбителей к осторожности и внимательности, напомнив, что до 30 декабря по городу безопаснее будет передвигаться на общественном транспорте — метро, МЦК м МЦД.

«Декабрь у нас так себе. Из новогоднего — пока только гололед и туман, которые синоптики обещают вечером и завтра в течение дня. Пешеходы, поддерживайте друг друга. Водители, наоборот, держите дистанцию побольше», — приводит сообщение центра агентство «Москва».