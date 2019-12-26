Мать и сестра экс-сенатора Арашукова бежали из РФ из-за заведенных на них дел

Адвокаты отца и сына Арашуковых заявили, что в отношении членов этой семьи возбудили еще три уголовных дела.

По словам защитника Арашукова-старшего Владимира Постанюка, речь идет о «как минимум трех новых уголовных делах» об особо крупной растрате. Адвокат добавил, что сами отец и сын Арашуковы до сих пор не уведомлены об этом.

При этом представляющая интересы экс-сенатора Рауфа Арашукова юрист Анна Ставицкая заявила, что из-за новых дел всей семье подследственных, включая мать и сестру бывшего члена СФ, пришлось покинуть Россию.

«Вся семья, в том числе его родная сестра, у которой пятеро детей, уехала за границу», — сказала Ставицкая агентству «Интерфакс». По ее словам, возбуждение уголовных дел в отношении своих матери и сестры Арашуков-младший расценивает как давление на него и его семью.

Напомним, бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля задержали в январе прошлого года. В совокупности им вменяют участие в ОПС, организацию нескольких убийств и хищение 30 млрд рублей у «Газпрома».