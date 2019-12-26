Издание "7х7" намерено оспаривать штраф за публикацию на языке коми

Интернет-издание «7х7» оштрафовали на 20 тысяч рублей за публикацию материалов на языке коми и переводы на английский.

Как сообщается на сайте издания, суд признал «7х7» виновным в нарушении закона по части 1 статьи 13.21 КОАП («Нарушение порядка распространения продукции СМИ»).

Уточняется, что речь идет о публикации трех материалов блогера Николая Удорятина, который писал статьи на русском и языке коми, а также за публикацию на английском языке двух спецпроектов — «Сила комиксов» и «Трудности переезда».

При регистрации «7x7» как СМИ в 2010 году в качестве языка распространения материалов был указан русский. Как указывает эксперт Роскомнадзора по республике Коми Ольга Глушаева, учредитель СМИ обязан следить за материалами и вносить изменения в регистрацию.

Директор «7х7» Павел Андреев заявил, что не согласен с решением суда. По его словам, возможная причина такого штрафа — «системная работа» Роскомнадзора Коми против издания. «У нас есть подтверждения, что со стороны руководства регионального надзорного органа были указания сотрудникам искать разные формальные поводы, чтобы к нам придраться», — сказал Андреев. Другой причиной такого решения суда он назвал политику российских властей, направленную, по его мнению, против поддержки национальных языков. «Пример — отмена обязательного преподавания национальных языков в школах», — отметил директор издания.

Андреев подчеркнул, что «7x7» будет оспаривать наложенный штраф в вышестоящих инстанциях. Он пояснил, что публикации на английском — всего лишь переводы русскоязычных материалов, а не оригинальные тексты.