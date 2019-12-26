Глава СПЧ посоветовал больше работать тем, кто хочет выходной 31 декабря

Новый глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным.

По его словам, Россия должна двигаться в сторону экономического роста и увеличения доходов, а не каникул.

«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — рассказал он РИА «Новости».

Напомним, что ранее 31 декабря выходным днем сделали в нескольких российских регионах. Кроме того, о намерении освободить сотрудников от работы в канун Нового года заявляли 53% работодателей.