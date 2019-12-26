Экс-полицейские из Уфы получили до семи лет за изнасилование дознавательницы

Кировский суд Уфы признал трех бывших полицейских виновными в изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в октябре 2018 года.

Как пишет «Интерфакс», все трое получили реальные сроки лишения свободы. Бывший начальник отдела по Кармаскалинскому району Салават Галиев и бывший начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев приговорены к семи годам, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук — к шести годам заключения в колонии общего режима.

Кроме того, подсудимые обязаны выплатить потерпевшей три миллиона рублей компенсации. Отмечается, что сама она подавала иск на 100 миллионов рублей.

До вступления решения суда в силу экс-полицейские будут находиться под домашним арестом. Их защита намерена обжаловать приговор.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева заявила, что удовлетворена вердиктом.

Матвеев, Галиев и Яромчук были задержаны 31 октября 2018 года по подозрению в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Было установлено, что в ночь на 30 октября потерпевшая распивала с обвиняемыми и другой дознавательницей спиртные напитки.

Все пять человек были уволены за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Трое мужчин с ноября 2018 года находились под стражей, однако весной 2019 года суд отпустил их всех под домашний арест до января 2020 года.