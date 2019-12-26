Бойцы СОБРа пришли к журналистке "Новой газеты" из-за публикаций о Донбассе

«Новая газета» опубликовала заявление по поводу обысков у специального корреспондента издания в Краснодарском крае.

Отмечается, что обыски в доме у журналистки Юлии Мартовалиевой (Полухиной) проводили сотрудники СКР по региону и СОБРа. По данным издания, это связано с публикациями о незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды. Спецкора увезли на допрос, однако неизвестно, где именно он проходит.

«Адвокат Юлии Петр Заикин не знает, куда ему направляться для участия в допросе. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение», — говорится в заявлении редакции.

«Новая газета» напоминает, что издание всегда сотрудничает с правоохранительными органами по поводу уголовных дел. «Мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа», — говорится в сообщении.