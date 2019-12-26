Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина возглавляет аппарат мэра и правительства Москвы, до этого курировала вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений. В том, что столица России конкурирует с ведущими мегаполисами мира и стремительно развивается, все более укрепляясь в мировых рейтингах, как город, привлекательный для иностранных инвестиций и туризма, есть и ее заслуга. При участии Натальи Сергуниной в столице реализовано множество ключевых для мегаполиса программ и проектов.

Биография Натальи Сергуниной Наталья Алексеевна Сергунина – политический деятель, по образованию юрист, заместитель мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и руководитель Аппарата Мэра Дата загрузки:2017-02-16T00:00:00

Учеба, начало карьеры

22 августа 1978 года в семье военного юриста родилась дочь Наталья. В 1995 году она окончила школу с серебряной медалью, а в 2000 году — с красным дипломом юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Специалиста готовы были принять многие госучреждения, но ее выбор пал на Министерство имущества, где Наталья Сергунина работала сначала консультантом, через четыре года «выросла» до советника, а затем и заместителя начальника отдела Департамента правового обеспечения.

Дальнейшую трудовую деятельность она продолжила в Росимуществе в ранге заместителя начальника управления недвижимого и движимого имущества. Следующим карьерным этапом стала должность руководителя этого управления. Затем Наталья Алексеевна приказом Минэкономразвития была назначена заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В 2010 году мэр Москвы Сергей Собянин пригласил Наталью Сергунину в свою команду. В качестве заместителя мэра она столичный департамент имущества, а после того, как ряд департаментов города были реорганизованы в единый комплекс, градоначальник поручил вице-мэру Сергуниной курировать вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений. С осени 2018 года Наталья Алексеевна Сергунина руководит Аппаратом мэра и Правительства Москвы.

Москва: траектория уверенного роста

Что отличает динамично развивающийся современный мегаполис от обычного большого города? Это многообразный комплекс различных составляющих, и среди них инновационная экономика, внедрение технологий, разнообразные преференции для успешного ведения предпринимательской деятельности, поддержка наукоемкого бизнеса и туризма занимают одни из ведущих позиций. Именно они находятся в области ответственности заммэра Натальи Сергуниной. За девять лет работы в столичном правительстве ей удалось добиться ощутимых результатов. Сегодня город входит в ТОП-10 крупнейших мегаполисов мира по объему валового регионального продукта. Говоря простыми словами, с 2010 года доходы московского бюджета выросли на 89%, а прежняя зависимость от поступлений нефтегазовых компаний снизилась с 17 до 4%.

Год от года вложения инвесторов в экономику Москвы растут, а в общероссийском объеме составляют уже более 1,97 трлн руб. (12%). Такой показатель в реальном выражении превышает результаты 2010 года более чем в 1,7 раза и является результатом четко продуманной экономической политики мэрии, сумевшей создать максимально подходящие условия для инвесторов. Им стало выгодно развивать свой бизнес в мегаполисе со стабильной бюджетной политикой и регулярно принимаемыми мерами по снижению административных барьеров.

Также при участии Натальи Сергуниной создана целая система, в которой локализованы современные производства и инновационные проекты, состоящие из техно- и индустриальных парков. Так, с 2016 года город предоставляет дополнительные гарантии инвесторам, реализующим промышленные и высокотехнологичные проекты в приоритетных отраслях. Пройдя определенную процедуру, они получают особый статус и подпадают под условия льготного налогового режима. Его уже имеют 78 предприятий, вложивших в экономику Москвы 83,7 млрд руб. и создавших 97 тыс. рабочих мест. Например, для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» (площадка для реализации перспективных научно-технических проектов) предусмотрены льготные займы под 5% годовых на срок до пяти лет. В течение 10 лет на территории технополиса будет действовать нулевая ставка по налогам на прибыль, имущество, землю и транспорт. Благодаря этим и ряду других мер, к 2025 году объем инвестиций в ОЭЗ, полагает Сергунина Наталья, превысит 23 млрд руб. и дополнительно будет создано 7,5 тыс. рабочих мест.

За последние пять лет количество технопарков и технополисов в мегаполисе увеличилось с шести (2014 г.) до 36 (2019 г.). Среди них:

«Москва»,

«Сколково»,

«Строгино»,

«Физтехпарк» и др.

ВДНХ: из забытья – в будущее

В 2013 году Москве юридически была передана территория ВДНХ. С тех пор правительство столицы, и в частности Наталья Сергунина, работают над восстановлением комплекса.

Сказать, что после бурных 90-х Всероссийский выставочный комплекс, открытый в 1939 году, находился в упадке, не сказать ничего. До начала восстановления он представлял собой довольно жалкое зрелище: некогда величественные павильоны и исторические здания разрушались и соседствовали с незаконно возведенными постройками, под крышей которых шла бойкая торговля ширпотребом. Фактически ВДНХ превратилась в вещевой рынок с сомнительными шашлычными и иными заведениями. За долгие годы легендарной выставке был нанесен такой масштабный урон, что с трудом верилось, что кому-то удастся вернуть ей былую славу. Процесс этот был непростым и небыстрым, но то, что уже сделано, вызывает уважение и восхищение у гостей ВДНХ, и у специалистов.

Начиная с 2014 года на ВДНХ:

ликвидированы незаконные стихийные парковки и нелегальные постройки, киоски розничной торговли внутри павильонов, а также незаконные рекламные конструкции;

восстановлены исторические цветники;

созданы комфортные зоны для прогулок;

оборудованы спортивные и игровые детские площадки;

проведена комплексная научная реставрация исторических павильонов (масштаб работ огромный, поэтому работы еще продолжаются), в них работают экспозиции («Музейный город»);

отремонтирован заброшенный Зеленый театр;

каждой зимой на территории открывается Главный каток страны – самый большой в Европе.

По ВДНХ теперь можно не только гулять, наслаждаясь красотой павильонов и потрясающим ландшафтом, но и с пользой провести досуг. Каждый может найти здесь занятие по душе. Московское правительство и администрация выставочного комплекса позаботились о том, чтобы и взрослым, и детям на ВДНХ было интересно. Тематические кластеры им в этом помогают:

образовательный центр «Техноград»,

«Парк знаний»,

исторический парк «Россия – моя история»,

центр океанографии и морской биологии «Москвариум»,

городская ферма,

кулинарный центр,

скалолазный центр,

«Дом ремесел»,

Политехнический музей,

Музей Востока,

центр информационных технологий «Умный город»,

Международный центр балета,

Центр славянской письменности «Слово» и др.

Сергунина Наталья курирует также детские технопарки (их уже 15) и центры молодежного инновационного творчества (69 ЦМИТов). В них юноши и девушки реализуют свои научно-технические идеи по 15 специальностям.

Туризм: подчеркнуть особенности столицы

Глобальные преобразования на ВДНХ сделали эту уникальную площадку одной из самых посещаемых в Москве: ежегодно выставочный комплекс посещает более 30 млн человек. Грандиозное число гостей принимает не только ВДНХ. В том числе, благодаря Наталье Алексеевне столице удалось переориентироваться на перспективные туристические форматы — событийный и культурно-познавательный. Так, новым трендом, полюбившимся и жителям Москвы, и ее гостям, стали организованные при участии вице-мэра фестивали и праздники, проходящие на улицах, площадях и в парках города. Наиболее яркие среди них — «Пасхальный дар», «Золотая осень» и, конечно, «Путешествие в Рождество», считающееся крупнейшим подобным событием в Европе. Начинаясь как самостоятельные в 2012 году, спустя четыре года все фестивали были объединены под единым брендом «Московские сезоны» и стали настоящим магнитом для туристов. Их неизменно привлекают яркая иллюминация и арт-объекты праздничных мероприятий, а также их разнообразная культурная программа.

Если уличные фестивали стали драйвером для туризма в целом, то выросший в четыре раза поток туристов в Москву стал мощным драйвером столичной экономики, превратив город в мировой центр индустрии отдыха и гостеприимства. В 2018 году в Москве побывало рекордное число туристов (23,5 млн), а 65 млн человек посетили площадках фестивалей «Московские сезоны». Доходы бюджета Москвы от туризма составили в 2018 году 118 млрд руб., что в 4 раза выше показателей 2010 года.

Интерактивный маршрут «Москва театральная» — еще один успешный проект, запущенный в 2019 году властями столицы к Году театра. Председателем московского оргкомитета по проведению Года театра стала как раз вице-мэр Сергунина. В рамках «Москвы театральной» разрабатываются новые маршруты, связанные с жизнью и работой известных актеров и режиссеров, театральных деятелей. «Москва театральная» — часть большого портала «Узнай Москву», интерактивный гид которого проводит онлайн-туры и рассказывает о известных москвичах, зданиях и сооружениях столицы, нескольких сотнях памятников и трех сотнях музеев. С помощью интернет-экскурсовода можно, находясь в любой точке России и мира, посетить уникальные места Москвы и многое о них узнать.

Заслуженные награды

За годы работы на государственной службе, Наталья Алексеева Сергунина была неоднократно отмечена наградами и знаками отличия, среди которых: