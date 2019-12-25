В Новгороде допустившие гибель подростка полицейские подозреваются в халатности

Новгородские полицейские стали фигурантами дела из-за отказа разыскивать похищенного подростка, найденного позднее убитым.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области, в отношении оперативного дежурного и оперуполномоченного оперативно-сыскного отделения уголовного розыска УМВД по Великому Новгороду возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть»).

По версии СК, 30 декабря 2018 года местная жительница сообщила полицейским, что ее сына 2002 года рождения удерживают в неизвестном месте, требуя денежный выкуп. При этом женщина сообщила о наличии у нее записей телефонных разговоров между ней, ее сыном и похитителями.

Отмечается, что полицейские не провели необходимый комплекс мероприятий, а мать пропавшего «убедили в отсутствии оснований для подачи ею заявления».

На следующий день тело молодого человека с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на улице Германа. «В рамках расследования уголовного дела по факту убийства подростка установлено, что удары битой и гантелей в область головы нанесли ему двое местных жителей, которые требовали выкуп от матери погибшего», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.