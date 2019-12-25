Суд оштрафовал Русский музей на 100 тысяч рублей из-за весенних протечек

В Петербурге суд оштрафовал Русский музей за протечку, из-за которой повредились стены в помещениях фондов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга. По мнению суда, музей нарушил требования по охране объектов культурного наследия, из-за чего 2 апреля 2019 года днем в помещениях корпуса на Инженерной улице произошла протечка. В результате пострадали потолки и стены помещений Фонда рисунка, Фонда живописи ХХ века и Фонда хранения рам.

Адвокат, представляющий интересы музея, просил закрыть дело. Он указывал на то, что ремонт помещений фондов без перепланировки и перемещение хранящихся работ и рам стоили бы дорого, в то время как Минкульт на это средств не выделял.