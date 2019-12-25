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"Ростех" может стать федеральным оператором по обращению с промышленными отходами

Общество
12:38, 25 декабря 2019

Сергей Чемезов предложил наделить функциями оператора по обращению с промышленными отходами возглавляемый им «Ростех».

Как сообщает РБК, соответствующее обращение генеральный директор «Ростеха» направил 6 декабря вице-премьеру Алексею Гордееву, который курирует вопросы обращения с отходами.

В своем письме Чемезов указал на то, что порядок обращения с техногенными отходами, то есть отходами производства III-V классов опасности, в данный момент законодательно не определен, несмотря на то, что они составляют до 95% всего мусора в России. Глава госкорпорации подчеркнул, что это ставит под угрозу своевременное исполнение нацпроекта «Экология».

В своем письме глава «Ростеха» указал на то, что уже есть федеральные операторы по обращению с отходами I–II классов опасности – это «Росатом». Также существует структура по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – «Российский экологический оператор» (РЭО).

Отмечается, что отходы III–V классов крайне разнородны. К ним относятся, в частности, отходы от добычи полезных ископаемых, металлолом, дерево, строительный мусор и многое другое.

Рубрика: Общество

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