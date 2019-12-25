Получившая в России 7,5 лет колонии израильтянка обратится в ЕСПЧ

Гражданка Израиля и США Наама Иссасхар, осужденная в России за контрабанду и хранение наркотиков, подаст жалобу в ЕСПЧ.



Об этом сообщил адвокат девушки Вадим Клювгант, пишет «Интерфакс». Он рассказал, что по итогам встречи с родственниками осужденной и с ее согласия было подписано соглашение о подготовке жалобы в Страсбург.

Одновременно началась подготовка кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которая будет подана в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

«Наша главная задача – подтвердить и обосновать юридически и публично, что Наама не наркопреступница и не преступница вовсе. И она должна быть дома, а не в заключении в чужой для нее стране», – сказал Клювгант. Он подчеркнул, что должны использоваться «все способы борьбы за освобождение Наамы, не противоречащие закону».

Напомним, 25-летнюю Нааму Иссасхар, которая является гражданкой США и Израиля, задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она следовала рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки нашли около 10 граммов гашиша. Химкинский суд Московской области 11 октября признал Иссасхар виновной в незаконном хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере и приговорил к 7,5 годам колонии. Сама она свою вину не признала.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что будет добиваться возвращения девушки на родину, и выразил разочарование решением российского суда.