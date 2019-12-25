Бухгалтерию крупнейшего московского архитектурного бюро "сливают" в сеть

Имя Сергея Кузнецова, бывшего главы архитектурного бюро SPEECH, а с 2012 года - главного архитектора Москвы, широко известно в московском строительном комплексе.

С момента смены работы Кузнецовым компания разрослась до гигантских размеров — по ее проектам строится более пяти миллионов квадратных метров жилья, ближайшие конкуренты далеко позади. Многие усчитают, что такое бурное развитие вряд ли могло осуществиться без грамотного покровительства. Хотя, формально, Сергей Кузнецов и не имеет сейчас отношения к связанным с бюро компаниям.

SPEECH успешно выигрывает миллионные тендеры по реновации, которые распределяет подконтрольная Кузнецову Москомархитектура и господряды от банка ВТБ.

В прошлом году два проекта реновации принесли бывшей компании главного архитектора Москвы более 28 миллионов рублей. А статус генподрядчика в проекте реконструкции стадиона «Динамо», реконструкцию которого спонсировал ВТБ, принес компании более 700 миллионов рублей.

Но деньги надо не только зарабатывать, но и выводить со счетов компании. Опубликованный в сети Интернет неизвестными файл с фрагментом внутренней бухгалтерии, как утверждают, показывает схему вывода денежных средств со счетов компании ООО "Проект СПИЧ", связанной с архитектурным бюро.

Если верить сливу, SPEECH пользуется субподрядами, заказывая определенный вид «бумажных» работ у более мелких компаний, а то и вовсе индивидуальных предпринимателей, среди которых присутствуют родственники или друзья руководителей компании. Яркий пример — жена гендиректора SPEECH Антона Павлова Анна.

Судя по попавшим в результате утечки в интернет данным, в общей сложности эта схема в период с 2017 по 2019 годы помогла обналичить около 340 миллионов рублей.

Но и это не все, ведь деньги нужны и в иностранной валюте. По тем же данным от анонимов, только за последние два года SPEECH вывела из России почти два миллиона евро, оплачивая заказы на фирму, выглядящую подставной пустышкой.

Утечка внутренней бухгалтерии компании SPEECH была анонсирована в Twitter и широко освещалась целым рядом анонимных телеграмных каналов.

Впрочем, пока что хакеры опубликовали явно не всю информацию, попавшую в их руки. Закончится ли эта история громким скандалом и отставками или всё уйдёт в песок - мы, наверное, узнаем уже в наступающем 2020-м году.