Всю новогоднюю ночь проезд в столице будет бесплатным, но не на МЦД

В новогоднюю ночь в Москве часть транспорта будет работать бесплатно, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительство города.

«По сложившейся в последние годы традиции круглосуточно в новогоднюю ночь будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным», — заявил собеседник издания.

Также круглосуточно в Новый год будет работать 61 маршрут наземного транспорта, а ещё 101 маршрут — до 03:30 ночи. Кроме того, 13 регулярных маршрутов также продолжат движение.

При этом пригородные поезда и МЦД останутся платными, но график их работы будет продлен до 02:00 часов в ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. В Рождество также 66 наземных маршрутов будут курсировать до 03:30 ночи, а метро и МЦК — до 02:00 ночи.

В мэрии также отметили, что во время праздников в городе будут работать бесплатно парковки, но, как отмечает «Дождь», это не распространяется на парковки со шлагбаумами.

При этом ранее Sobesednik.ru писал, что в праздники для проезда будут перекрыты некоторые центральные улицы, а вход в места проведения праздников будет осуществляться через КПП с персональным досмотром.

Подробную информацию о движении в городе предалагается уточнять на Едином транспортном портале.