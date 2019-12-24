В центре внимания
Фото: rus-sochi.ru
Пир во время танцев. Как отметят Новый год российские чиновники
Узнаем ли мы правду о перестрелке на Лубянке?
Если очень долго выживать, рано или поздно выживешь из ума

Новости дня

24 декабря, вторник

[18:33]Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю в Северном Ледовитом океане
[17:38]Всю новогоднюю ночь проезд в столице будет бесплатным, но не на МЦД
[17:09]Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии за удар по пальцам росгвардейца
[16:49]Самариддину Раджабову назначили штраф за испугавшую трех полицейских бутылку
[16:23]Яндекс.Новости начнет с помощью нейросетей ранжировать сюжеты по актуальности
[15:51]Путин заявил, что Россия первой в мире обзавелась гиперзвуковым оружием
[15:34]Глава СПЧ назвал невозможным строительство свалки в Шиесе из-за резонанса
[15:15]Генерала ФТС и его зама обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
[15:10]Песков счел делом редакции увольнение ямальской журналистки после вопроса Путину
[14:38]Колокольцев наказал министра МВД Татарстана за учения с участием школьников
[14:27]В России массово начали менять пропорции на выборах в городские парламенты
[14:15]Васильева призвала родителей не перекладывать на школу беседы с детьми о сексе
[13:56]Москалькова сообщила о включении Бутиной в экспертный совет при омбудсмене
[13:48]"Ростех" намерен экспортировать технологии 5G в африканские страны
[13:08]Матвиенко сочла нужным подумать о возможном освобождении малоимущих от НДФЛ
[13:05]Для банков "Яндекс" оценивает кредитоспособность людей по их персональным данным
[12:49]Пропавшего сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова могли незаконно послать в армию
[12:01]Виновному в незаконной выдаче паспортов не придется платить даже штраф
[11:18]ФСИН направила на экспертизу наполненных гелем кур, поставленных по госконтракту
[11:16]Российский спутник "Метеор-М" сошел с орбиты после столкновения с метеоритом
[11:07]Экс-фигуранта дела "212" Сергея Фомина будут судить по административной статье
[10:55]Член СПЧ заявила, что Фадеев не может быть главой Совета из-за некомпетентности
[10:02]Худрук "Современника" Галина Волчек госпитализирована из-за проблем с легкими
[09:06]Россияне начнут сдавать новый практический экзамен на права с октября 2020 года
[08:18]В Татарстане с девушки, снявшей учения МВД с подростками, потребовали объяснения
[07:50]Крушение истребителя Т-50 во ходе испытаний под Хабаровском обошлось без жертв
[07:27]Дожди, +7 градусов и дефицит кислорода пообещали москвичам 24 декабря

23 декабря, понедельник

[18:16]Российские авиакомпании заявили о возможном срыве полетов в праздничный период
[18:15]К системе tax free в России добавились Приморский и Хабаровский края
[18:12]Фигуранта дела "Сети" лечат от туберкулеза десятками таблеток
[18:10]На усадившую сына за руль женщину завели дело о насилии в отношении полицейского
[17:21]В Татарстане чиновница уволилась после силовых учений в сельской школе
[17:20]Депутат от КПРФ надеется вернуть в Россию северокорейских трудовых мигрантов
[16:34]Российские сенаторы одобрили закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года
[16:15]17% россиян доверяют новостям на Первом канале
[16:15]Обвиняемого в угрозах судье Криворучко освободят из СИЗО под подписку о невыезде
[16:13]Девочку из Ингушетии, которой удалили руку из-за побоев, выпишут из НИИ в Москве
[15:56]В Минске нашли тайник с 550 килограммами героина из Афганистана
[15:37]Школьник сообщил об ушибах и ссадинах из-за учений по разгону акций в Татарстане
[15:23]Украинцы назвали главными событиями года обмен пленными и выборы президента

Фото: depositphotos
Рецепт к новогоднему столу: два варианта свежесоленой рыбы
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Фото: Global Look Press
Полезные советы: чистим сами дубленки и пуховики
Новый год с иголочки. Как выбирать живые и искусственные елки
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"
Елки-2020 в Москве: научные эксперименты, автопраздник и новый год с роботами-трансформерами
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали жители регионов на минувшей неделе
Фото: depositphotos
Девять продуктов, необходимых в диете женщины после 40 лет
Мурад Мусаев, Артем Дзюба и Юрий Семин // Global Look Press
Ноль из шести: итоги еврокубковой кампании клубов РПЛ

Всю новогоднюю ночь проезд в столице будет бесплатным, но не на МЦД

Общество
17:38, 24 декабря 2019

В новогоднюю ночь в Москве часть транспорта будет работать бесплатно, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии и правительство города.

«По сложившейся в последние годы традиции круглосуточно в новогоднюю ночь будут работать метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного городского транспорта. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным», — заявил собеседник издания. 

Также круглосуточно в Новый год будет работать 61 маршрут наземного транспорта, а ещё 101 маршрут — до 03:30 ночи. Кроме того, 13 регулярных маршрутов также продолжат движение.

При этом пригородные поезда и МЦД останутся платными, но график их работы будет продлен до 02:00 часов в ночи с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января. В Рождество также 66 наземных маршрутов будут курсировать до 03:30 ночи, а метро и МЦК — до 02:00 ночи.

В мэрии также отметили, что во время праздников в городе будут работать бесплатно парковки, но, как отмечает «Дождь», это не распространяется на парковки со шлагбаумами.

При этом ранее Sobesednik.ru писал, что в праздники для проезда будут перекрыты некоторые центральные улицы, а вход в места проведения праздников будет осуществляться через КПП с персональным досмотром.

Подробную информацию о движении в городе предалагается уточнять на Едином транспортном портале.

Теги: #Новый год #Москва

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Обзор юридических новостей и казусов за 24 декабря

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Всю новогоднюю ночь проезд в столице будет бесплатным, но не на МЦД

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии за удар по пальцам росгвардейца

Читать далее >

Политика
Мелих Гёчкек: Турция должна участвовать в информационной войне и победить
Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю в Северном Ледовитом океане
Путин заявил, что Россия первой в мире обзавелась гиперзвуковым оружием
В России массово начали менять пропорции на выборах в городские парламенты
Общество
Сотрудник центра "Феникс" рассказал о пребывании Марьянова там
Обзор юридических новостей и казусов за 24 декабря
Всю новогоднюю ночь проезд в столице будет бесплатным, но не на МЦД
Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии за удар по пальцам росгвардейца
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Начинать маленькую победоносную войну в переломные моменты истории недальновидно: переломные моменты дурно сказываются на боеспособности армии

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Зеленский показал, что харизма и обаяние у него есть, но полной готовности к отправлению обязанностей президента поглощенной войной страны — пока нет

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Очевидно, что необходимо менять трудовое законодательство: без прав самих работников никакие государственные решения сверху работать не будут

Культура и ТВ
Телеведущий Клейменов назвал Бондарчука бабником, а не режиссером
"Новогодние чудеса" по Андерсену, или Новый год в Гайдаровке
Худрук "Современника" Галина Волчек госпитализирована из-за проблем с легкими
17% россиян доверяют новостям на Первом канале
Шоу-бизнес
Наташа Королёва выбрала платье для Нового года
Космо-Мышка и Трансформеры спасут Год мыши
Кто на эстраде жалкий
Автомобиль под Новый год

Здоровье
Консультация гинеколога при беременности - когда она необходима?
Гинекологическое обследование при беременности
В Якутии прерваны занятия в школах и вузах для непривитых от кори
Заниженный бюджет на лекарства для льготников Ингушетии признали неконституционным
Туризм
Квеври, чурчхела и черный трюфель: чем заняться туристам в Грузии
К системе tax free в России добавились Приморский и Хабаровский края
Российские авиакомпании заявили о возможном срыве полетов в праздничный период
ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Россияне начнут сдавать новый практический экзамен на права с октября 2020 года
Водителей Москвы и области призвали к осторожности из-за густого тумана
Opel объявил о возвращении в Россию после прекращения продаж в 2015 году
Недвижимость
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
В Совфеде приняли поправки о механизме переселения граждан из аварийного жилья
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Фото: Global Look Press
Скажи-ка, дядя, ведь не даром? Сколько зарабатывают и тратят в мире реконструкторов
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Людмила Рукавишникова
У тещи Чемезова "снесло крышу"
Юрий Лужков // фото: Global Look Press
Лужков говорил... Цитаты из бесед экс-мэром Москвы о власти, политике и временах
Захар Прилепин // фото: Андрей Струнин
Захар Прилепин:
Я всегда был крымнашист и имперец
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение


Фото: соцсети
Фейк недели: в уфимских автобусах секса нет
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?

Скульптор создал памятник Пахмутовой в Волгограде по фотографиям
Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
^