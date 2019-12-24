Виновному в незаконной выдаче паспортов не придется платить даже штраф

Кунцевский райсуд Москвы приговорил дипломата Олега Диванова, обвиняемого в незаконной выдаче паспортов, к штрафу в 200 тысяч рублей, которые ему не придется выплачивать за истечением срока давности, передает «КоммерсантЪ».

Суд признал вину экс-советника российского посольства в США в причастности в незаконной выдаче заграничных паспортов американским юристам Евгению Мельцеру и Екатерине Курбатовой. По версии следствия, инцидент произошел в 2016 году. Обвинение требовало для Диванова срока в 4 года колонии и запрета на несколько лет занимать дипломатические должности, обвиняя его в умышленном преступлении.

Решение суда в итоге значительно смягчило обвинение, заключив, что преступление совершено по неосторожности, причем не дипломатом, а неизвестным лицом, в то время как Диванов виновен лишь в том, что не закрыл дверь в свой кабинет, чем и воспользовался злоумышленник.

При этом суд не стал, как это обычно делается, выносить постановление продолжить расследование с целью привлечения к ответственности это неизвестное лицо, которое, как утверждает суд, ответственно за незаконное изготовление паспортов

«Это, конечно, неоднозначное решение, но мы все же рады, что Олег фактически оправдан, так как в его действиях не нашлось никакого преступного умысла, о чем с самого начала говорила сторона защиты», — говорит адвокат подсудимого Вячеслав Феоктистов.

В прокуратуре пока не прокомментировали решение суда.