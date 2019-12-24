Васильева призвала родителей не перекладывать на школу беседы с детьми о сексе

Министр просвещения РФ считает, что воспитывать детей в области сексуальной культуры должны родители.

Об этом Ольга Васильева рассказала в своем интервью телеканалу РБК, которое цитирует «Интерфакс».

«Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи: разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации возрастной в том числе. И разговаривайте очень планомерно, вдумчиво и обдуманно», — заявила министр, отвечая на вопрос, нужно ли ввести уроки «сексуального образования» в школах.

По словам Васильевой, она не представляет, что «просила бы учительницу говорить о сексуальном воспитании» своему ребенку.

Глава Минпросвещения напомнила, что в настоящее время старшеклассников в школах учат профилактике ВИЧ-инфекции, но, на ее взгляд, этот вопрос не связан с сексуальной культурой напрямую.