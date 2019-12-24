Сергея Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии за удар по пальцам росгвардейца

30-летнего IT-специалиста Сергея Суровцева в рамках «московского дела» приговорили к 2,5 годам колонии за применение насилия в отношении росгвардейца, передает «Медиазона».

Исходя из решения Тверского районного суда, обвиняемый в ходе протестной акции 27 июля ударил командира батальона Росгвардии прапорщика Александра Островерхова железным ограждением по пальцам рук. При этом, по версии следствия, позже Суровцев «пытался блокировать передвижение других правоохранителей».

Свою вину подсудимый не признал.

Ранее его адвокат Василий Кушнир сообщал, что следствие по делу было завершено через день после задержания Суровцева.