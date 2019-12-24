Самариддину Раджабову назначили штраф за испугавшую трех полицейских бутылку

Фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, бросившего пластиковую бутылку в сторону сотрудников правоохранительных органов, признали виновным в угрозе применения насилия к троим полицейским, назначив штраф в сто тысяч рублей, передает «Медиазона».

При этом, учитывая, что подсудимый уже провел в СИЗО больше четырех месяцев, начиная со 2 августа, суд освободил его от наказания.

Напомним, Раджабов был задержан на акции 27 июля. Потерпевшими по его делу признаны трое сотрудников полиции: Дмитрий Линник, Александр Внуков и Александр Комбаров, которые, с их слов, испугались звука упавшей бутылки, не попавшей ни в одного из них. Четвертый полицейский Виталий Максидов отказался признать себя потерпевшим по делу, заявив, что бутылка не могла причинить ему никакого вреда и это «смешно». Он уволился из МВД, отметив, что с судебным процессом это никак не связано.

При этом «Медиазона» полагает, что трое потерпевших не раз меняли показания, чтобы они сошлись с версией следствия.