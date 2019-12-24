Российский спутник "Метеор-М" сошел с орбиты после столкновения с метеоритом

«Роскосмос» сообщил о внештатной ситуации, возникшей из-за столкновения российского спутника с небесным телом.

Как говорится в заявлении пресс-службы госкорпорации, столкновение «Метеора-М» с микрометеоритом было зафиксировано 18 декабря текущего года. Отмечается, что метеорит оказал воздействие на конструкцию спутника, в результате чего последний изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей.

По данным «Роскосмоса», в настоящее время аппарат прервал выполнение миссии и перешел в энергосберегающий режим в соответствии с заложенной программой.

«В настоящий момент со спутником ведется работа по программе главного конструктора. "Метеор-М" № 2-2 находится в ориентированном полете, с ним проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры», — сообщили в госкорпорации.

Российский метеорологический спутник «Метеор-М» №2-2 был запущен с космодрома Восточный 5 июля текущего года.