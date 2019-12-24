Пропавшего сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова могли незаконно послать в армию

Фонд борьбы с коррупцией объявил об исчезновении своего сотрудника Руслана Шаведдинова, дом которого накануне обыскали.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш, обыск в квартире у Шаведдинова началася 23 декабря в районе 6 часов вечера. Правоохранители выпилили ему дверь болгаркой, после чего сотрудник ФБК на связь не выходил.

Изначально предполагалось, что Шаведдинова отвезут в ОВД, однако там его не оказалось — якобы активиста отправили на допрос в Следственный комитет, но и в СК доставку активиста отрицали.

Уже ночью Кира Ярмыш сообщила, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в неизвестном направлении.

По словам Алексея Навального, сотрудника ФБК «посадили на самолет, увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции».

В фонде предполагают, что молодого человека могли незаконно отправить в армию, поскольку он в данный момент оспаривает свой призыв в суде, имея основания для отсрочки от службы.

«Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаем заявления о пропаже человека. Ищем, в том числе в рамках специфических версий и мест — нигде нет», — написал в Twitter юрист ФБК Вячеслав Гимади.