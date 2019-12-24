Москалькова сообщила о включении Бутиной в экспертный совет при омбудсмене

Вернувшаяся в Россию после заключения в США Мария Бутина войдет в экспертный совет при уполномоченном по правам человека.

Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

«Сегодня состоится экспертный совет при уполномоченном, я ее представлю как члена экспертного совета. Мы думаем, она будет очень полезна для защиты прав соотечественников, попавших в трудное положение за рубежом», — сказала Москалькова о Марии Бутиной.

Напомним, на родину россиянка, которая провела 18 месяцев в заключении в США, вернулась 26 октября. После прилета в родной Барнаул Мария Бутина дала интервью, в котором рассказала, что теперь намерена заниматься правозащитной деятельностью и отстаивать законные интересы заключенных, в том числе иностранцев.