Матвиенко сочла нужным подумать о возможном освобождении малоимущих от НДФЛ

Спикер Совфеда оценила вероятность освобождения от уплаты НДФЛ россиян, получающих зарплату в размере МРОТ.

Как передает «Коммерсант», выступая на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24», Валентина Матвиенко поддержала идею освобождения малоимущих от подоходного налога, но добавила, что данную инициативу необходимо хорошо продумать.

«Эта тема сейчас активно обсуждается. На поверхность выходит требование социальной справедливости. Какая отсечка должна быть? Тут нужно советоваться, думать. Может, такой критерий взять, кто получает зарплату на уровне МРОТ, не должны платить НДФЛ с этой суммы. Надо посчитать, понять, за счет чего компенсировать выпадающие доходы», — рассказала председатель Совфеда.

Напомним, что возможность освобождения малоимущих россиян от уплаты НДФЛ обсуждалась на разных уровнях в течение всего текущего года. Однако в апреле кабмин заявил, что данная идея не будет воплощена в ближайшие шесть месяцев.