Колокольцев наказал министра МВД Татарстана за учения с участием школьников

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился уволить полицейских, организовавших учения с привлечением подростков в Татарстане.

Как передает ТАСС, увольнения коснутся лишь непосредственных организаторов тренировки сотрудников МВД с учениками Новотроицкой средней школы. При этом к дисциплинарной ответственности будет привлечен также министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — сказал Владимир Колокольцев на правительственной комиссии по профилактике правонарушений во вторник, 24 декабря.

Напомним, что о привлечении школьников к учениям полиции по разгону митингов в Татарстане стало известно 22 декабря. Отмечалось, что всего в тренировках принимали участие около 18 девятиклассников, которые должны были исполнять роли статистов для отработки действий силовиков в ходе протестных акций. В результате несколько школьников получили ушиби и ссадины.