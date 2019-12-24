Глава СПЧ назвал невозможным строительство свалки в Шиесе из-за резонанса

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев сообщил о социальной напряженности из-за «мусорной реформы».

По словам Фадеева, которые приводит «Интерфакс», уровень недовольства общественности в связи с вывозом столичного мусора в регионы вырос в 50 российских субъектах.

На заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России он напомнил про ситуацию на Шиесе, которая, по его мнению, «превратилась в политику». «Доверие к власти упало, диалог не получился, полигон построить не получится», — заявил глава СПЧ.

При этом ответственность за рост социальной напряженности он возложил на местных и региональных чиновников, пояснив, что в рамках реформы в российских регионах предстоит построить несколько сотен мусорных объектов. «И что, по каждому будет такая ситуация, президент должен вмешиваться? Такое ощущение, что чиновники не готовы. Не объясняют, не говорят с населением. Нужна компенсация жителям», — считает Фадеев.

По его словам, местные власти должны организовать диалог с обществом, чтобы договариваться о строительстве свалок.