ФСИН направила на экспертизу наполненных гелем кур, поставленных по госконтракту

По данным пресс-службы ФСИН, ведомству удалось пресечь распространение в колониях семи регионов курятины несоответствующего качества, передает «Интерфакс».

Сообщается, что «мясо кур 1 сорта» было поставлено в соответствии с госконтрактом и на первый взгляд соответствовало всем установленным критериям, однако после разморозки и последующей термообработки резко потеряло в весе. В сообщении говорится, что мясо было наполнено гелевым веществом.

Продукт, как передает ведомство, «немедленно изъяли из потребления и направили на экспертизу в подведомственные Россельхознадзору организации».

Отмечается, что результаты исследования и все материалы будут направлены в правоохранительные органы «для принятия процессуального решения».