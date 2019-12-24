Экс-фигуранта дела "212" Сергея Фомина будут судить по административной статье

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина на выходе из его дома в столице.

Напомним, что Фомин обвинялся в участии в «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК РФ) на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, при этом он был единственным, кому вменялась эта статья. В начале декабря уголовное преследование Сергея Фомина было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. При этом его действия в ходе митинга решили переквалифицировать в административное правонарушение.

Как сообщил сам Фомин в Telegram, во вторник, 24 декабря, полиция задержала его на выходе из собственного дома в Москве. «Прямо на выходе из дома меня ожидал утром личный автотранспорт, везут вроде в ОВД "Пресня", говорят, чтобы оформить митинг», — написал бывший фигурант «московского дела».

По данным «ОВД-Инфо», после составления протокола за нарушение правил проведения/организации публичного мероприятия, которое создало помехи движению пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) Фомин был отпущен.

Судебное заседание по его делу назначено на 15:00 24 декабря, оно пройдет в Пресненском суде.

Ранее похожая ситуация произошла с бывшими фигурантами дела «212» Сергеем Абаничевым и Даниилом Кононом, уголовные дела против которых переквалифицировали в административные.