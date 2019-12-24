Дожди, +7 градусов и дефицит кислорода пообещали москвичам 24 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 24 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется в теплом секторе циклона, что обусловит облачную погоду и небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве 24 декабря составит 5..7, по области — 2..7 градусов тепла. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха достигнет 85%.

Специалисты указывают, что в группе риска в этот день будут находиться люди с сердечно-сосудистыми и вегетативными заболеваниями. Колебания температуры и атмосферного давления вызывают у них сосудистые нарушения, приступы стенокардии и мигрени, а также сбой биоритмов, нарушение сна, снижение физической активности и умственной работоспособности, плохое эмоциональное состояние и хроническую усталость.